Украинцев в 2017 существенно поубавится

magictr | 17.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Украина может недосчитаться более 200 тысяч граждан.

За полгода население Украины сократилось на 100 тысяч человек. К концу 2017 года эта цифра может удвоиться, а демографы констатируют возросшую смертность в Украине, тогда как рождаемость с 2012 года упала почти на 120 тысяч в год, информирует ТСН.

За дело взялись депутаты — на сайте президента зарегистрировали тематическую петицию. Говорят, в Раде есть законопроект 6063-д, который предусматривает увеличение выплат на ребенка и привязку к прожиточному минимуму. Есть в документе и возвращение бесплатного питания в школах и проезда в общественном транспорте, но на голосование законопроект не ставят.

«Мы будем требовать от президента, чтобы он внес в Верховную Раду документ об увеличении выплат на детей, как неотложный», — утверждает нардеп Пилипенко.

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