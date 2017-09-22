Украина вышла в финал паралимпийского ЧМ по футболу, обыграв Россию(видео)

despravda | 22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-22 14:22

Украина вышла в финал паралимпийского ЧМ по футболу, обыграв Россию(видео)
Украинские спортсмены одолели своих соперников в серии пенальти.

Украинские паралимпийцы вышли в финал чемпионата мира по футболу, который проходит в Аргентине, передает Rus.Media.

В полуфинале наша команда обыграла сборную России. Стоит отметить, что украинцы вели в матче 2:0, но россияне смогли сравнять счет. В серии пенальти Константин Семашко потянул два удара игроков сборной России и принес победу украинским паралимпийцам.

В финале Украина сыграет с Ираном. Поединок состоится 23 сентября, начало трансляции в 23:00 по Киеву.

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