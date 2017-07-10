Украина вводит водительские удостоверения европейского образца: что нужно знать
С 2018 года Украина будет выдавать новые водительские удостоверения. Они будут легитимными в странах ЕС. Это должна быть пластиковая карточка с электронным чипом, в который занесут всю информацию о водителе.
До конца 2017 года по условиям Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна адаптировать формат водительского удостоверения европейского образца. МВД настаивает, что это должна быть пластиковая карточка с электронным чипом.
Срок действия таких прав будет меньше. Он составит 15 лет. Повторно сдавать экзамены не нужно. Это будут делать только те, кто впервые получает водительское удостоверение.
А водителям-профессионалам, которые осуществляют пассажирские или грузовые перевозки, по новым правилам документы придется обновлять каждые 5 лет. В отличие от водителей легкового транспорта, дальнобойщики или водители автобусов будут каждый раз проходить медицинский осмотр. Чтобы медосмотр не был формальным, как сейчас, в министерстве здравоохранения решили разработать единый государственный реестр пациентов.
А в МВД отмечают, за обновленные права европейского образца водителям придется платить. И сумма будет приемлемой. При этом чиновники отметили, что водителям, которые не планируют ездить в Европу, нынешние водительские права менять не обязательно.
Источник: http://24tv.ua/
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