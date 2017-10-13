Украина устроила настоящий разгром сборной России в финале “Битвы наций”
2017-05-03 14:20
Украина устроила настоящий разгром сборной России в финале “Битвы наций”
Впервые опубликовано видео триумфальной победы украинцев (кадры).
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Сети опубликовано видео триумфальной победы сборной Украины на чемпионате мира по историческому средневековому бою, на котором Украина эффектно разгромила Россию.
Противостояние проходило в формате 21 на 21, при этом Украина впервые стала чемпионом мира. К бою Россия считалась фаворитом финальной битвы, однако украинцы смогли переломить ход противостояния в двух раундах наголову разбить российскую сборную, передает Rus.Media.
При этом финальный поединок, видео которого было опубликовано в Интернете, комментировал комментатор из РФ, который признал справедливость победы Украины, одновременно расстроившись поражением своих соотечественников.