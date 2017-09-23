Украина – Турция 2-0: видео голов и обзор матча
2017-09-03 10:51
Украина – Турция 2-0: видео голов и обзор матча
После этой победы “сине-желтые” вышли на первое место в группе.
Сборная Украины в Харькове на стадионе “Металлист” уверенно одолела национальную команду Турции (2:0), передает Rus.Media. Два гола в составе “желто-синих” забил полузащитник дортмундской “Боруссии” Андрей Ярмоленко.
Подопечные Андрея Шевченко начали игру очень мощно и агрессивно, сразу включив высокие скорости и по большому счету не сбрасывали их до финального свистка. Только за первые шесть минут они дважды угрожали воротам гостей, и оба раза после верховых передач с ударами Виктора Коваленко и Тараса Степаненко.
Открыл счет на 18 минуте Ярмоленко после великолепной комбинации. Портной откинул мяч назад на Коваленко, у которого вместо удара с ходу получился пас на Андрея, который и катнул мяч в дальний угол. А на 42 минуте после прострела Евгения Коноплянки новоиспеченный игрок “Боруссии” оформил дубль. Теперь в активе Ярмоленко 31 точный удар за сборную.
Эта победа позволила украинской сборной временно возглавить турнирную таблицу группы I с преимуществом в одно очко. У Хорватии еще есть матч в запасе – ее игру с Косово перенесли из-за сильного дождя. Турки расположились на четвертой строчке с отставанием в два очка от зоны стыковых матчей.
“АПДЕЙТ: Решение о том, когда будет продолжен матч Хорватия – Косово (остановлен на 22-й минуте при счете 0:0), примут в воскресенье утром.
Следующим соперником команды Андрея Шевченко станет Исландия, а Турция встретится с Хорватией. Матчи запланированы на 5 сентября.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: “Год назад играли с Турцией, и тогда наш тренерский штаб только пришел работать, у нас не было еще такого взаимопонимания с футболистами. Я с большим уважением отношусь к сборной Турции и понимаю, насколько было тяжело перестроить команду Мирчи Луческу. Мы знали, что у нас будет преимущество в физических кондициях футболистов, и ребята практически не дали ничего сделать соперникам, сыграв идеальный матч. Украина добавила в качестве и организации игры. Я очень рад за ребят, ведь они отдали много сил, желания и усердно работали на футбольном поле”.