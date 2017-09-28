Украина сыграла вничью с Исландией в первом матче отбора на ЧМ-2018
2016-09-05 23:38
Украина сыграла вничью с Исландией в первом матче отбора на ЧМ-2018
Сборная Украины по футболу сыграла вничью в стартовом матче отбора на чемпионат мира-2018.
Встреча на пустом НСК “Олимпийском”, который был наказан дисквалификацией, завершилась со счетом 1:1.
Начало оказалось обескураживающим для Шевченко. Уже на 5-й минуте после обрезки и рикошета Кучера, гости забили нелепый гол , а через пару минут еще одна грубая ошибка капитана едва не привела ко второму забитому мячу.
Было заметно, что исландцы однозначно настроены на победу, но “сине-желтые” с каждой минутой все организованней строили свою игру все лучше и постепенно избавлялись от ошибок.
К середине тайма Украина перехватила инициатива и стала периодически беспокоить вратаря исландцев дальними ударами, а за 4 минуты до перерыва смогла отыграться.
Вторая половина началась с атак украинских футболистов, которые демонстрировали хорошее владение мячом, однако без нужной остроты. Зато несколько серьезных атак провели гости, создав ряд опасностей у ворот Пятова.
Едва ли не первый опасный момент за тайм Украина смогла создать на 71-й минуте. Шевченко выпустил Зозулю вместо Сидорчука, пытаясь усилить атаку, требуя от футболистов идти вперед и за 20 минут до конца Бутко заработал пенальти.
Исполнять одиннадцатиметровый взялся Коноплянка, но Евгений, который весь вечер провел не лучшим образом, удар с точки не забил. Больше создать наши футболисты не смогли, завершив игру вничью.
Следующую встречу отбора на ЧМ-2018 Украина проведет 6 октября в гостях против Турции. Начало в 21:45.