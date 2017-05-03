Украина полностью готова к «Евровидению-2017»
Оргкомитет по подготовке и проведению в Украине в 2017 году песенного конкурса «Евровидение-2017» осмотрел состояние готовности к конкурсу основных локаций города. В частности, главной арены «Евровидение-2017» – Международного выставочного центра, а также промониторили готовность других локаций, где планируется проведение культурных мероприятий для киевлян и гостей города. «Мы осмотрели ключевые локации города, где будут встречать наших гостей из разных уголков мира, и мы видим, что Украина полностью готова к проведению этого яркого конкурса», – сказал министр культуры Украины, заместитель председателя Оргкомитета Евгений Нищук. Напомним, что в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение -2017, участие в котором подтвердили 42 страны-участницы. Ожидается около 20 000 иностранных гостей, а правопорядок будут обеспечивать 10 000 правоохранителей.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым