Украина победила Россию в полуфинале чемпионата мира
Сборная Украины по паралимпийскому футболу в полуфинале чемпионата мира по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП обыграла сборную команду России, обеспечив себе выход в финал мирового первенства, который проходит в аргентинском городе Сан-Луис.
В составе национальной дружины Черниговщину представляет Олег Лень, который в прошлом году вместе со сборной Украины стал победителем паралимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро.
Украинские футболисты уверенно начали поединок, отметившись двумя голами в дебюте встречи, но расслабились и позволили россиянам сравнять счет 2:2.
В дополнительное время счет на табло не изменился, а потому финалиста определяли в серии послематчевых пенальти. Фортуна в этой «лотерее» была более благосклонна к украинских футболистов и, как следствие, важная победа со счетом 6:4.
В финале чемпионата мира нашу команду ждет очень непростой соперник – сборная Ирана, которая в другом полуфинале обыграла команду Англии со счетом 3:1.
Именно со сборной Ирана украинские футболисты играли в финале прошлогодних паралимпийских игр, в котором победили своих оппонентов со счетом 2:1 и поэтому, наверное, знают все сильные и слабые стороны своего соперника. Финальный матч мирового чемпионата состоится в субботу, 23 сентября.
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