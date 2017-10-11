Украина и Россия попали в один дивизион футбольной Лиги наций
2017-10-11 12:38
Украина и Россия попали в один дивизион футбольной Лиги наций
Обе команды попали во второй по силе дивизион.
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После завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе стал известен состав дивизионов нового футбольного турнира – Лиги Наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2018 года, передает Rus.Media.
Распределение по группам происходило на основе рейтинга сборных УЕФА.
Украина попала во второй по силе дивизион турнира вместе с Австрией, Уэльсом, Словакией, Швецией, Ирландией, Боснией и Герцеговиной, Северной Ирландией, Данией, Чехией, Турцией и Россией.
Эти команды будут разбиты на 4 группы и будут бороться за выход в первый дивизион.
В дивизион А попали первые 12 представителей рейтинга – Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Голландия.