Украина и Россия попали в один дивизион футбольной Лиги наций

despravda | 11.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-11 12:38

Украина и Россия попали в один дивизион футбольной Лиги наций
Обе команды попали во второй по силе дивизион.

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После завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе стал известен состав дивизионов нового футбольного турнира – Лиги Наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2018 года, передает Rus.Media.

Распределение по группам происходило на основе рейтинга сборных УЕФА.

Украина попала во второй по силе дивизион турнира вместе с Австрией, Уэльсом, Словакией, Швецией, Ирландией, Боснией и Герцеговиной, Северной Ирландией, Данией, Чехией, Турцией и Россией.

Эти команды будут разбиты на 4 группы и будут бороться за выход в первый дивизион.

В дивизион А попали первые 12 представителей рейтинга – Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Голландия.

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