Украина – Хорватия смотреть онлайн прямая трансляция матча 10 октября 2017
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Когда начало матча Украина – Хорватия– 9 октября в 21:45 по киевскому времени.
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Прогноз на матч Украина – Хорватия
9 октября в 21:45 в Киеве на стадионе «Олимпийский» сборная Украины примет команду Хорватии в матче заключительного отборочного дня отбора к ЧМ-2018.
Сборная Украины в пятницу под проливным дождём смогла победить на выезде команду Косово 2:0 и подняться на третье место в группе. После 9 матчей отбора подопечные Андрея Шевченко делят 2-3 позицию с командой Хорватии имея в активе 17 очков, при разнице мячей 13-7. Предстоящий матч станет для них решающим в плане борьбы за 2 место в группе. На своём поле украинцы в этом цикле провели 4 матча, набрав 10 очков, при 7 забитых и 1 пропущенном мяче.
Хорваты после мартовской победы на своём поле над Украиной 1:0, второй круг отбора просто провалили. Статистика ярко это показывает: Исландия 0:1 с пропущенным мячом на 90-й минуте, Косово 1:0 с огромным трудом обыгран аутсайдер группы, Турция 0:1 много моментов, но без голов и наконец Финляндия 1:1 с пропущенным на 90-й минуте мячом в свои ворота. Как итог вместо уверенного первого места и путёвки на ЧМ, в активе хорватов только 17 очков, при разнице мячей 13-4 и делёж 2-3 строчки в таблице, и максимум игра в плей-офф за попадание на ЧМ. На выезде Хорватия в 4 матчах нынешнего отбора набрала 6 очков, победив аутсайдеров и проиграв прямым конкурентам, при разнице мячей 7:2.
Украина и Хорватия давние знаковые с большой историей матчей, не количественно так качественно. Команды встречались 7 раз в истории, пока в их противостоянии равенство по 2 победы и три ничьи. В первом круге отбора хорваты выиграли 1:0, а значит хозяевам поля нужна только победа в этой игре. Думаю украинцы не проиграют. Ставка: сборная Украины не проиграет – Ф1(0).