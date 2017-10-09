Украина – Хорватия: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2018
2017-10-09 14:30
Украина – Хорватия: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2018
Коэффициенты букмекеров на поединок десятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в группе I между Украиной и Хорватией.
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Несмотря на серию неудач сборной Хорватии и то, что поединок состоится в Киеве, букмекеры считают, что шансы на успех “днепра” выше, чем у сборной Украины, передает Rus.Media.
Коэффициенты William Hill выглядят следующим образом: победа Украины — 2,8, ничья — 3,1, победа Хорватии — 2,62.
Абсолютно аналогичные коэффициенты установила букмекерская контора bet365, а bwin немного больше верит в Хорватии — 2.6, и считает менее вероятным ничейный результат — 3,25.
Поединок Украина — Хорватия состоится 9 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 21:45. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1.