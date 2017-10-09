Украина – Хорватия. Все о решающий матч отбора чемпионата мира-2018
2017-10-09 10:14
Украина – Хорватия. Все о решающий матч отбора чемпионата мира-2018
Сегодня в Киеве сборная Украины принимает Хорватию в решающем матче квалификации чемпионата мира по футболу.
Отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Группа I. 10-й, заключительный тур , передает Rus.Media .
Сборная Украины – сборная Хорватии
9 октября, Киев, НСК “Олимпийский” (70 тыс. зрителей)
Начало – 21:45
Прямая трансляция на телеканалах “Украина”, “Футбол 1”
С чем команды подходят к матчу
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Сборная Украины подошла к решающему матчу отбора ЧМ-2018 на третьем месте в группе I. 6 октября команда Андрея Шевченко обыграла в албанском городе Шкодер сборную Косово – 2:0.
Благодаря этой победе украинцы набрали 17 очков и догнали сборную Хорватии, которая в пятницу на своем поле не смогла переиграть Финляндию – 1:1. Несмотря на неудачу, хорваты остались с 17 пунктами выше нашей команды в турнирной таблице, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, которая при одинаковом количестве очков является определяющей. Поэтому команду Андрея Шевченко сегодня устроит только победа, а Хорватии второе место гарантирует даже ничья.
Однако существует большая вероятность, что хорваты не попадут в стыковые матчи, ведь одна из девяти команд, которые финишировали вторыми, с наихудшими показателями, прекратит борьбу. Скорее всего, в случае ничьей с украинцами, это будет именно Хорваія, которой сегодня тоже нужна только победа.
В Хорватии не простили главному тренеру сборной Анте Чачичу неудачи в матче с финнами и отправили его в отставку. На матч с Украиной хорватов выведет новый тренер – Златко Даліч.
Первое место в группе и прямая путевка на чемпионат мира достанется Исландии, которая 6 октября разгромила в гостях Турцию – 3:0 и набрала 19 очков. В заключительном туре исландцы принимают аутсайдеров из Косово и свои 3 очка обязаны набрать.
Какой состав выберет Шевченко
Наибольшей проблемой главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко остается отсутствие из-за травм основных защитников. Правый защитник Богдан Бутко травмирован, а центральный защитник – Иван Ордец пропустит игру с Хорватией из-за дисквалификации.
К счастью для Шевченко восстановился после повреждения Ярослав Ракицкий, который не играл с Косово, но должен выйти на поле сегодня в паре с Евгением Хачериди.
На правом фланге обороны против косоваров неплохо себя зарекомендовал номинальный правый полузащитник Александр Караваев. Но, если в игре с аустайдером ему удалось сделать отсутствие Бутко незаметной, то повторить это в игре с Хорватией будет гораздо сложнее.
Из-за перебора желтых карточек не сыграет сегодня и форвард Артем Кравец. Через это у Шевченко остался лишь один центральный нападающий – Артем Беседин, но не факт что именно он сегодня выйдет на поле. В игре с Косово тренер испытал в конце матча на острие атаки полузащитника Дениса Гармаша. На позицию плей-мейкера сместился Андрей Ярмоленко, место которого на правом фланге занял Марлос.
Сегодня в заявку сборной вернутся после дисквалификации за перебор желтых карточек полузащитники Виктор Коваленко и Александр Зинченко. А вот сыграют ли они – это вопрос. Оба не имеют достаточно игровой практики в своих клубах и находятся не в лучшей форме.
Тем более, что в игре с Косово себя хорошо зарекомендовал дебютант сборной – бразилец Марлос, который в конце сентября получил украинское гражданство и уже дебютировал в составе нашей национальной команды.
Полностью состав сборной Украины на матч с Хорватией выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”), Максим Коваль (“Динамо”), Андрей Лунин (“Заря”).
Защитники: Иван Ордец (“Шахтер”), Евгений Хачериди (“Динамо”), Эдуард Соболь (“Славия”, Чехия), Николай Матвиенко (“Ворскла”), Александр Кучер (“Кайсериспор”, Турция), Игорь Пердута (“Ворскла”), Павел Лукьянчук (“Олимпик”).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – “Динамо”), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – “Шахтер”), Андрей Ярмоленко (“Боруссия” Дортмунд, Германия), Руслан Ротань (“Славия”, Чехия), Евгений Коноплянка (“Шальке”, Германия), Руслан Малиновский (“Генк”, Бельгия), Александр Караваев (“Заря”), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, Англия).
Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба – “Динамо”).
Есть кадровые проблемы и у нового тренера сборной Хорватии Златко Даліча. Через травму “клетчатым” в заключительных матчах отбора не помогает бывший форвард “Днепра” Никола Калинич, который сейчас играет за итальянский “Милан”.
Травмы также воспрепятствуют хавбеку мадридского “Реала” Матео Ковачічу и защитникам – Ведрану Чорлуці из российского “Локомотива” и Борные Барішічу с “Осиек”
Под вопросом участие в игре еще двух защитников – Деяна Ловрена и Йосипа Пиварича. Ловрена, который выступает за английский “Ливерпуль”, беспокоит старая травма, из-за которой он в последнее время играл на уколах. Киевский динамовец Пиварич подвернул ногу и несколько дней не тренировался. А в матче с Финляндией травмировался форвард Марио Манджукич, однако он смог восстановиться и сегодня домоможе Хорватии.
Против сборной Украина готовятся сыграть за Хорватию:
Вратари: Даниэль Субашич (“Монако”, Франция), Ловре Калинич (“Гент”, Бельгия), Доминик Ліваковіч (“Динамо”, Загреб).
Защитники: Домагой Вида (“Динамо”, Украина), Деян Ловрен (“Ливерпуль”, Англия), Шіме Врсалько (“Атлетико”, Испания), Йосип Пиварич (“Динамо”, Украина), Матей Митрович (“Бешикташ”, Турция), Зоран Ніжич (“Хайдук”), Антонио Міліч (“Остенде”, Бельгия).
Полузащитники: Лука Модрич (“Реал”, Испания), Иван Ракитич (“Барселона”, Испания), Иван Перишич (“Интер”, Италия), Милан Бадель (Фиорентина, Италия), Марсело Брозович (“Интер”, Италия), Марко Рог (“Наполи”, Италия), Филипп Брадаріч (“Риека”), Марио Пашаліч (“Спартак”, Россия).
Нападающие: Марио Манджукич (“Ювентус”, Италия), Андрей Крамаріч (“Хоффенхайм”, Германия), Дуе Чоп (“Кальяри”, Италия), Иван Сантини (“Кан”, Франция).
Как Украина и Хорватия сыграли в первом круге
Весной этого года гостевым матчем против Хорватии сборная Украины закрывала первый круг отборочного турнира. До игры, которая состоялась 24 марта, почти немало футболистов основного состава – Евгений Коноплянка, Богдан Бутко, Иван Ордец – подошли без должной игровой практики в клубах, что в итоге сыграло одну из ключевых ролей.
Команда Шевченко была беспомощной в атаке и допускала грубых ошибок в обороне. Одной из них – от Александра Кучера – и воспользовался на 38-й минуте Никола Калинич, гол которого и принес хорватам победу – 1:0.
Кто будет фаворитом в Киеве
Букмекеры и в этот раз считают фаворитами матча Украина – Хорватия, наших соперников. Коэффициент на победу команды Златко Даліча составляет 2.50, в то время, как на выигрыш украинцев дают 2.80, а на ничью предлагают 3.40.
Судить матч Украина – Хорватия будет Феликс Брых из Германии. Ранее он однажды уже обслуживал игру нашей национальной команды в отборе чемпионата мир-2010. В сентябре 2008 года в Алматы украинцы под руководством Алексея Михайличенко победили Казахстан – 3:1. Один из голов забил Андрей Шевченко.