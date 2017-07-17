Учим ребенка пить из бутылочки: краткая инструкция
Советы, которые вам точно понадобятся.
Не кормите малыша из бутылочки сами
Если вы даете ребенку пить из бутылочки, он может отказаться, потому что чувствует что “настоящая” еда где-то рядом и вкусно пахнет. Делегируйте полномочия бабушке или мужу, а сами расслабьтесь и выпейте чаю.
Попробуйте сначала дать грудь
Дайте малышу грудь, и через минуту быстро поменяйте ее на бутылку с молоком. Возможно, эта маленькая подмена так и останется незамеченной! А может придется повторить несколько раз, и через некоторое время малыш обязательно привыкнет.
Проявите терпение
Процесс приучения малыша к бутылочке может затянуться. Но постарайтесь запастись терпением, ведь воспитание ребенка еще не раз его требуют!
Попробуйте поить из чашки
Можно пойти путем наименьшего сопротивления и предложить ребенку пить из чашки. Но этот метод подходит для деток постарше, которым уже ввели прикорм. Покупайте красивую чашку-поильник или чашечку с трубочкой – ребенку точно понравится экспериментировать! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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