Учим ребенка пить из бутылочки: краткая инструкция

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Советы, которые вам точно понадобятся.

Проверьте температуру
Малыш может отказаться от бутылочки, если температура молока, смеси или форма соска покажутся ему не такими, к которым он привык. Чтобы выяснить в чем дело, попробуйте сцедить немного молока и сразу дать ребенку. Если он будет пить, значит ему не подходит температура. Старайтесь придерживаться температуры молока 36-37 градусов. А если карапуз не пьет даже свежее сцеженное молоко, скорее всего вашему ребенку просто не понравилась соска. Покупая бутылку, обращайте внимание на модели, соска которых по форме наиболее приближена к материнской груди.

Не кормите малыша из бутылочки сами
Если вы даете ребенку пить из бутылочки, он может отказаться, потому что чувствует что “настоящая” еда где-то рядом и вкусно пахнет. Делегируйте полномочия бабушке или мужу, а сами расслабьтесь и выпейте чаю.

Попробуйте сначала дать грудь
Дайте малышу грудь, и через минуту быстро поменяйте ее на бутылку с молоком. Возможно, эта маленькая подмена так и останется незамеченной! А может придется повторить несколько раз, и через некоторое время малыш обязательно привыкнет.

Проявите терпение
Процесс приучения малыша к бутылочке может затянуться. Но постарайтесь запастись терпением, ведь воспитание ребенка еще не раз его требуют!

Попробуйте поить из чашки
Можно пойти путем наименьшего сопротивления и предложить ребенку пить из чашки. Но этот метод подходит для деток постарше, которым уже ввели прикорм. Покупайте красивую чашку-поильник или чашечку с трубочкой – ребенку точно понравится экспериментировать! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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