Ученые назвали причину постоянного чувства голода
Ученые из Германии и США провели исследования и выяснили, что причиной чувство голода может быть соль. Об этом сообщается на Journal of Clinical Investigation. Сделать это открытие немецким и американским ученым помогло наблюдение за десятью российскими космонавтами, которые в 2009-2011 году принимали участие в программе симуляции полета. Там они по несколько месяцев находились в контролируемой среде и на тщательно составленном рационе. Ученые пытались ежедневное количество соли в пище с 12 граммов (а именно столько съедает среднестатистический россиянин) уменьшить до 6. Исследователи ожидали, что испытуемые начнут пить меньше воды и уровень натрия в их организмах снизится. Однако получилось наоборот: космонавты стали пить больше воды, чем когда были на високосольовий диете. В заключении один из авторов исследования, адъюнкт-профессор медицины и молекулярной психологии и биофизики из Университета Вандербильта Дженс Титз рассказал, что на високосольовий диете тело хочет не допустить потери воды. Поэтому почкам приходится искать способ увеличить содержание воды в организме. А когда в организме больше воды, человеку меньше хотеться пить. Также, по мнению Титза, для того, чтобы делать запасы воды, тело требовало больше энергии. Ученые также провели похожий эксперимент на мышах, где выяснили, что мыши високосольовий диете съедали вдвое больше корма, чем те грызуны, кому давали меньше соли. Более того, у грызунов из первой группы происходило расщепление мышечного белка, который превращался в мочевину. Профессор медицины из Гарвардской медицинской школы Марк Зидель подчеркнул, что результаты исследования демонстрируют, насколько изменение количества соли в рационе способна повлиять на метаболизм жиров и протеинов в организме, на пищевые привычки и питьевой режим, а еще вызвать психологические изменения. «Если вы едите всего меньше, то автоматически съедаете меньше соли. Поэтому мой подход – чуть больше заниматься спортом и в целом есть меньше », – посоветовал профессор Титз.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым