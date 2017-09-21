Ученые заявили, что антидепрессанты опасны для жизни
Сотрудники Университета Макмастера (Канада) проанализировали данные исследований, в которых приняли участие сотни тысяч людей. Анализ показал: у добровольцев, которые принимали антидепрессанты, риск преждевременной смерти оказался на 33% выше, чем у тех, кто антидепрессанты не принимал.
Также исследователи установили, что у участников, которые принимали антидепрессанты, на 14% повышалась вероятность возникновения проблем с сердцем и сосудами, таких как инсульты и инфаркты, пишет gogetnews.info.
Это объясняется действием антидепрессантов, которые блокируют обратный захват серотонина нейронами. Однако не все знают, что серотонин из кровотока также нужен сердцу, почкам, легким и печени. Антидепрессанты препятствуют поглощению серотонина этими органами. Судя по всему, риск смерти повышается именно за это.