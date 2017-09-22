Ученые высчитали параметры здоровой комплекции человека
Британские ученые вычислили: обхват талии не должен превышать показатель половины роста, тогда человека можно считать здоровым.
Итак, если средний рост 30-летнего мужчины составляет 178 сантиметров, обхват его талии не должен превышать 89 сантиметров. Если же этот показатель дойдет до 107 сантиметров (60% роста), жизнь человека сократится на 1,7 года. Женщина ростом 162,5 сантиметра в талии должна иметь максимум 81 сантиметр. А если обхват ее талии доходит до 97,5 сантиметра — жизнь сократится на 1,4 года.
— Увеличение обхвата талии происходит на фоне появления избыточного количества жировой клетчатки. Речь идет не только о последствиях переедания, малоподвижного образа жизни и употребления чрезмерного количества пива, а про отдельный эндокринный орган, — пояснил главный эндокринолог Киева Владимир Панькива. — Жировая клетчатка — не просто лишний жир на области живота, она представляет собой орган, продуцирующий довольно агрессивные гормоны. Это сказывается на обменных процессах, влияет на работу щитовидной железы, препятствует действию собственного инсулина, разбалансирует работу всех органов и систем. Как следствие, негативного влияния испытывают
сосуды, кроветворная, эндокринная и сердечно-сосудистая системы. Развиваются болезни сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертония), подагра, сахарный диабет, остеохондроз, ухудшение состояния вен конечностей, застойные явления в органах малого таза (тогда развивается половая дисфункция, гинекологические
проблемы). Все это сокращает нашу жизнь.
О развитии ожирения свидетельствуют показатели обхвата талии свыше 88 сантиметров-для женщин и 102 см-для мужчин.
Еще можно высчитать индекс массы тела, для чего следует массу (в килограммах) поделить на показатель роста в квадрате (в метрах). Нормой считается результат от 18 до 25, наличие избыточного веса свидетельствуют данные в пределах 25 — 29,9, большие показатели
указывать на ожирение.