Ученые вырастили напівштучну костную ткань
Английские ученые предложили необычный способ решения проблемы пересадки костной ткани, необходимой, например, людям, которые получили травмы лица или перенесли операции по поводу удаления злокачественных опухолей костей. В его основе лежит выращивание напівштучних костей, включающие в себя как природные, так и синтетические компоненты.
Искусственная костная ткань, разработанная в Университете Оксфорда, представляет собой коллагеновую матрицу, пропитанную для увеличения прочности и жесткости специальными неорганическими компонентами, пишет neboley.com.
Ее создание занимает всего лишь несколько дней, причем врачи имеют возможность вырастить кость, которая полностью соответствует по форме недостатка, который надо исправить. После имплантации вокруг искусственной кости формируется оболочка с естественной костной ткани, что полностью изолирует ее от других тканей. Специалисты уже назвали эту разработку “настоящей революцией” в хирургии.
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