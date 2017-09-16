Ученые вырастили “костную шпаклевку”, которой будут лечить переломы
Ученые впервые вырастили в лаборатории костную ткань. Теперь врачи смогут восстанавливать кости людей, которым из-за серьезных травм грозит ампутация конечностей. О проделанной работе ученые рассказали в журнале Nature Biomedical Engineering.
Команда ученых из Шотландии и Ирландии разработала устройство, которое генерирует нановібраціі и проводит их через расположенную в коллагеновом геле суспензию мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости. Таким образом клетки образуют костную шпаклевку”, как ее называют исследователи, которую затем можно использовать для лечения переломов и болезней, разрушающих костную ткань, сообщает 24news.
Разработка основывалась на заимствованной у физиков технике, что использовалась для исследования гравитационных волн. Через специальные камеры ученые пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. Такая частота колебаний приводит к формированию из клеток костной ткани.
Коллагеновый гель позволяет им образовывать трехмерную структуру. Поскольку коллаген является основным компонентом соединительной ткани человека, такой гель биологически совместимым с тканями пациента.
Ученые обещают, что метод будет испытан на человеке в 2020 году. Они планируют восстановить с помощью “шпатлевки” кость руки пациента.