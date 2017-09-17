Ученые выяснили, с чего лучше начинать утро
Исследователи опросили 2000 британцев и выяснили: многие респонденты, чтобы поднять себе настроение, утром заходили в соцсети.
Участники опроса (особенно мужчины) утром проверяли социальные сети чаще, чем занимались сексом. А женщины отдавали предпочтение объятиям и поцелуям.
23% респондентов начинали утро с посещения социальных сетей. Каждому третьему опрошенному нравилось просыпаться через солнечный свет и пение птиц. А каждый десятый респондент выключал с утра будильник, чтобы поспать подольше, пишет nastroenie.com.ua.
Важным компонентом утра многих людей оказался завтрак. 17% участников завтракали плотно, 13% съедали тост с вареньем. 27% включали с утра свою любимую музыку. Некоторые начинали утро активно – отводили детей в школу, шли гулять с собакой, в спортзал или бассейн.
Выбирайте себе утро нравится, потому что как день начнется, так и пойдет.