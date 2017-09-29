Ученые выяснили причины ускоренного старения, характерного для нынешних времен
По мнению группы ученых из Северной Каролины, 70% факторов старения обусловлены внешним влиянием среды. Эксперты продемонстрировали, токсины (их называют геронтогенами) особенно опасны.
Как известно, биологический процесс физиологического старения связан с повреждением и потерей способности к делению здоровых клеток. Со временем количество таких клеток становится слишком большим. Чтобы выяснить, какие внешние факторы вызывают физиологическое старение, ученые оценили количество поврежденных клеток у лабораторных мышей.
В одной группе мышей исследователи спровоцировали развитие ожирения, другую подвергли действию дыма, УФ-излучению и мышьяка. В результате выяснилось, что сигаретный дым и УФ-излучение однозначно ускоряют старение, а вот ожирение и мышьяк — довольно безопасны. Также геронтогени есть в препаратах для химиотерапии.