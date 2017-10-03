Ученые выяснили, почему вирус гриппа так сильно меняется
Известно, что прививку от гриппа следует делать каждый год — ведь каждый год к нам приходят новые штаммы этого вируса. Вакцины учат иммунную систему распознавать молекулярные признаки вируса.
В частности, большинство вакцин учат иммунную систему “видеть” гемагглютинин — особый вирусный белок, с помощью которого вирус взаимодействует с клеткой. Но именно он и меняется в каждом новом штамме.
Однако это вредит ви самому вируса, ведь постоянные мутации в конечном итоге приводят к изменению пространственной укладки белковой молекулы. Поэтому в любой клетке есть особые белки, которые помогают другим белкам держать форму. Эти белки называются шаперони, и они нужны именно для того, чтобы белковая молекула, которая не может вступить в правильной пространственной конформации, все-таки свернулась правильно.
Известно, что вирусные белки взаимодействуют с клеточными шаперонами, поэтому ученые предположили, что именно шаперони помогают вирусам “решить проблему” с своими белками, которые возникают через сильную изменчивость. Исследователи из Массачусетского технологического института (США) поставили эксперименты с двумя типами клеток: в одних была сильно снижена активность одного из основных белков-шаперонов, в других, наоборот, шаперонов было больше, чем обычно, и работали они в клетке активнее, чем обычно. Те и другие клетки заражали вирусом гриппа и ждали, когда в вирусе изменится 200 поколений, сообщает 24news.
Оказалось, что в клетках, где шаперони были особенно активны, вирус менялся быстрее, чем в обычных клетках, и гораздо быстрее, чем в клетках с выключенным главным шапероном. Другими словами, когда в клетке много белков, которые следят за пространственным заключением других белков, вирус может позволить себе быть изменчивым. Больше всего у вируса гриппа мутировали именно гемагглютинин, с помощью которого он взаимодействует с клетками, и фермент, который занимается копированием вирусного генома. Между тем, шаперони являются самыми активными в момент теплового стресса — и, очевидно, вирус со своими изменчивыми белками должен особенно хорошо себя чувствовать, когда организм испытывает повышение температуры.
Не исключено, что и другие вирусы, кроме гриппа, используют шаперони с той же целью. Относительно гриппа, то если ученые сумеют как-то отвадить его от клеточных шаперонов, это позволить затормозить его стремительную эволюцию, и не придется ежегодно разрабатывать новую вакцину для очередного измененного разновидности.