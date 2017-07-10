Ученые выяснили, какой возраст для мужчин и женщин является самым страшным
10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Результаты нового исследования британских специалистов показали, что мужчины начинают чувствовать себя старыми в среднем в 58 лет. Тогда как 74% опрошенных женщин больше всего боятся возраста от 30 до 40 лет. Этот переломный период перехода от молодости к зрелости заставляет большинство представительниц прекрасной половины
испытывать стрессы, страдать из-за бессонницы и отсутствия аппетита.
Но после 40 лет женщины начинают осознавать преимущества своего возраста, чувствуя вторую молодость, прилив сил и сексуальной энергии, пишет maximum.fm.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым