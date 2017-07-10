Ученые узнали, какие овощи нужно есть, чтобы не было воспалений

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Ученые из Университета Линчепинга (Швеция) установили, что лютеин (пигмент, который содержится в цветных овощах и фруктах) успешно берется с воспалением.

В новом исследовании приняли участие 193 человека, страдающих коронарной недостаточности (а воспаление в организме тесно связано с коронарной недостаточностью). Ученые измерили концентрации шести распространенных каротиноидов (природных пигментов), в том числе лютеина, в крови добровольцев. Также специалисты оценили уровень интерлейкина-6 — маркера воспаления. Исследование показало: чем выше была концентрация лютеина в крови, тем ниже был уровень интерлейкина-6, пишет nastroenie.com.ua.

Корреляции между концентрациями других каротиноидов и уровнем интерлейкина-6 исследователи не нашли. Еще специалисты обнаружили, что воспалительная активность клеток иммунной системы участников под влиянием лютеина снижалась. Лютеин поглощался клетками иммунной системы и накапливался в них.

Наша справка: лютеин – это особый пигмент (каротиноид), который содержится в листьях, цветах, плодах и почках растений, в водорослях и некоторых микроорганизмах, который имеет антиоксидантные свойства. В организме человека лютеин не вырабатывается, попадая туда исключительно с пищей. В наибольшей концентрации он содержится в сетчатке глаза — там его в 10 тысяч раз больше, чем в плазме крови. Этот пигмент очень важен для сохранения остроты зрения.

Продукты-лидеры по содержанию лютеина (на 100 г):

• шпинат (11607 мкг)

• тыква (8173 мкг)

• зеленый горошек (1292 мкг)

• бобовые (616 мкг)

• кукуруза (356 мкг)

• хурма (346 мкг)

• морковь (335 мкг)

• сельдерей (229 мкг)

• цитрусовые (мандарины 131 мкг, апельсины 113 мкг)

• персики (51 мкг)

• желток яйца (32 мкг)

 

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