Ученые узнали, через сколько времени после отказа от курения снижается риск развития опухоли

magictr | 13.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Американские ученые установили, что период, за который работа организма улучшается после отказа от курения, значительно короче, чем считалось ранее. Так, риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается не через пять-десять лет, как считалось ранее, а уже через несколько недель, пишут специалисты из Института медицинских исследований имени Файнштейна.

“Связь между курением, воспалительными процессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями хорошо известна. Несколько исследований показали, что
отказ от курения снижает риск болезней, связанных с коронарными артериями, в течение пяти-десяти лет. Однако немедленное воздействие отказа от курения на биомаркеры, связанные с сердечными болезнями, ранее не было исследовано”, — пишут ученые.

Авторы исследования Кристина Метц и ее коллеги, изучали присутствие специфических воспалительных маркеров у 46 женщин из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Количество маркеров замеряли четыре раза в течение шести-семи недель в то время, когда участницы эксперимента бросали курить.

Результаты показали, что прекращение курения влечет у испытуемых значительное снижение в крови белка VCAM-1 (молекула клеточной сосудистой адгезии), связанного с развитием атеросклероза, ряда разновидностей белка TNF (фактор некроза опухоли).

Также авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы расширить представления о быстрых результатах отказа от курения. Отметим, по данным ВОЗ, ежегодно от болезней, связанных с курением, умирают 5,4 млн. людей.
 

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