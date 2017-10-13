Ученые узнали, через сколько времени после отказа от курения снижается риск развития опухоли
Американские ученые установили, что период, за который работа организма улучшается после отказа от курения, значительно короче, чем считалось ранее. Так, риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается не через пять-десять лет, как считалось ранее, а уже через несколько недель, пишут специалисты из Института медицинских исследований имени Файнштейна.
“Связь между курением, воспалительными процессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями хорошо известна. Несколько исследований показали, что
отказ от курения снижает риск болезней, связанных с коронарными артериями, в течение пяти-десяти лет. Однако немедленное воздействие отказа от курения на биомаркеры, связанные с сердечными болезнями, ранее не было исследовано”, — пишут ученые.
Авторы исследования Кристина Метц и ее коллеги, изучали присутствие специфических воспалительных маркеров у 46 женщин из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Количество маркеров замеряли четыре раза в течение шести-семи недель в то время, когда участницы эксперимента бросали курить.
Результаты показали, что прекращение курения влечет у испытуемых значительное снижение в крови белка VCAM-1 (молекула клеточной сосудистой адгезии), связанного с развитием атеросклероза, ряда разновидностей белка TNF (фактор некроза опухоли).
Также авторы отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы расширить представления о быстрых результатах отказа от курения. Отметим, по данным ВОЗ, ежегодно от болезней, связанных с курением, умирают 5,4 млн. людей.