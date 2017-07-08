Ученые утверждают, что плакать полезно
Уничтожение бактерий
Вместе со слезами выводятся бактерии. Процесс происходит из-за содержания в слезах лизоцима, который убивает множество бактерий. Лизоцим называют “антибиотиком тела”, он присутствует также в слюне и грудном молоке. Получается, что слезы не только выводят токсины, но и разрушают их на наружной поверхности.
Помощь глазам
К вечеру очная мембрана начинает сохнуть, а выделение слез ее увлажняют, что поможет усталым глазам и восстановит ясный зрение.
Улучшится настроение
Произведенное исследование показывает, что большинство людей, слез, что не стесняются, в конфликтных ситуациях, почувствовали огромное облегчение и поднятия настроения. Если не плакать, то люди не имеют “отдушины”, когда происходит тяжелая жизненная ситуация.
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