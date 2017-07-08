Ученые утверждают, что плакать полезно

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Плакать полезно

Уничтожение бактерий

Вместе со слезами выводятся бактерии. Процесс происходит из-за содержания в слезах лизоцима, который убивает множество бактерий. Лизоцим называют “антибиотиком тела”, он присутствует также в слюне и грудном молоке. Получается, что слезы не только выводят токсины, но и разрушают их на наружной поверхности.

Помощь глазам

К вечеру очная мембрана начинает сохнуть, а выделение слез ее увлажняют, что поможет усталым глазам и восстановит ясный зрение.

Улучшится настроение

Произведенное исследование показывает, что большинство людей, слез, что не стесняются, в конфликтных ситуациях, почувствовали огромное облегчение и поднятия настроения. Если не плакать, то люди не имеют “отдушины”, когда происходит тяжелая жизненная ситуация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Чем лечить мозоли на руках?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Что делать, если ребенок постоянно просит поиграть с ней
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr