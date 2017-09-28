Ученые установили дозу алкоголя, которая является полезной
Исследователи установили, что употребление одного бокала вина в течение дня улучшает внешность. Наука признала официально: вино положительно влияет на красоту.
Ученые утверждают, что этот алкогольный напиток способен делать прыщи незаметными, вызвать появление румянца на щеках и расслаблять лицевые мышцы, что увеличивает привлекательность человека. И если эту дозу превышен, то румяные щеки становятся
красными, а ослабленные лицевые мышцы начинают выглядеть неестественно.
Ученые Бристольского университета попросили 40 студентов выпить разное количество спиртного, а их вполне трезвые друзья должны были оценить привлекательность участников эксперимента. Исследователи фотографировали лица добровольцев трижды: трезвыми,
после бокала вина и после употребление двух алкогольных напитков. Оказалось, что фотографии трезвого человека кажутся независимым жюри менее привлекательными, чем снимки того же человека после бокала вина. Однако два бокала вина резко снижали эту
привлекательность.