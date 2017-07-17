Ученые создали фиолетовый рис, богатый на антиоксиданты
Обычный белый рис вполне полноценный, но не содержит много минералов и витаминов, поэтому если хотите есть действительно здоровую пищу, то вам стоит попробовать другие сорта, такие как черный или красный рис.
А уже вскоре может появиться другой вариант — китайские ученые путем генных изменений создали фиолетовый рис, богатый антиоксидантами, который помогает уменьшить риск появления рака и болезней сердца, сообщает fainaidea.com.
Новый рис содержит большое количество антоцианов. Эти соединения повышают антиоксидантную активность, которая связана с уменьшением риска возникновения рака, болезней сердца и диабета, а также придают продукту привлекательный окраска. В результате, новый сорт риса имеет насыщенную фиолетовую пигментацию.
Ученые неоднократно пытались создать рис с более высоким уровнем антоцианов, но их усилия не приносили плодов за сложность биосинтеза. Чтобы обойти эту проблему, исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета изучили, какие гены связаны с производством антоцианов в различных видах риса.
Рис японіка и индейка не содержат антоциан, и команда смогла выявить дефектные гены и заменить их более полезными альтернативами. Они создали трансгенные системы с восемью разными генами антоцианов, которые к тому же красят зерно в приятный фиолетовый цвет.
Теперь ученые будут изучать, насколько безопасен новый фиолетовый рис при употреблении в пищу и этот метод можно применить к другим растениям. В конечном итоге исследователи хотят создать технологию, которую можно использовать для повышения уровня питательных и химических веществ в растениях.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым