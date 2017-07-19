Ученые советуют не употреблять воду из пластиковых бутылок
Воду удобно пить из пластиковых бутылок — они легкие, а также можно не переживать, что бутылка разобьется при падении, как стекло. И хотя было доказано, что одноразовая тара не вредна, теперь стало известно, что пластиковые бутылки являются не такими уж безопасными.
Медицинский специалист Мэри Гленвіла рассказала о последних исследованиях на данную тему. По ее словам, пластиковые бутылки могут также генерировать химические вещества типа бисфенола А, который негативно влияет на гормональный фон. Гленвіла заметила, что ряд химических веществ, обнаруженных в пластиковых бутылках, влияют на все системы в человеческом теле, пишет sundaynews.info. Они, в частности, негативно влияют на овуляцию, увеличивая риск развития эндометриоза, а также рака молочной железы.
Кроме того, у пластиковых бутылок могут размножаться опасные микроорганизмы. Исследования пластиковых бутылок спортсменов показали рост на 900 000 микробов на сантиметр, что больше, чем на сидении унитаза! Вследствие этого специалисты отмечают, что пластиковую тару лучше не использовать повторно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым