Ученые составили список профессий, которые больше всего вредят здоровью сердца
Ученые из университета Гуанчжоу назвали профессии, которые наиболее негативно влияют на здоровье. Во время 17-летнего исследования опросили свыше 140 тысяч человек. Наиболее неблагоприятными для нашего здоровья оказались специальности учителя и инженера. В этот список также попали профессии, связанные с минимальным контактом с сотрудниками, а именно, шахтер и дворник.
При этом ученые отметили, что у женщин вероятность развития инсульта вследствие рабочего напряжения достигает 33%, у мужчин – 22%. Об этом пишет vgoru.org.
А кроме того, ученые из Work & Health (Канада) выяснили, что лица, которые весь день проводят на ногах, вдвое чаще имеют болезни сердца по сравнению с теми, кому приходится длительное время сидеть. Таковы данные наблюдений с участием более семи тысяч человек. На момент начала наблюдений ни у кого из их участников не
было болезней сердца.
Если же разделить результаты исследования по половому признаку, они будут отличаться. В частности, мужчины, которые работают преимущественно стоя, на 39% реже имеют болезни сердца в сравнении с тем представителями сильного пола, которые больше сидят. Но при условии, если они делают перерывы и садятся. Женщины, которые работают стоя,
на 80% чаще страдают от болезни сердца в сравнении с теми, кто в течение дня преимущественно сидит.
Итог: лица, которые длительное время стоят на ногах, чаще имеют болезни сердца и спины, женщины чаще переносят спонтанные аборты.
Специалисты пояснили: в стоячем положении кровь постоянно движется в нижнюю часть тела, то есть в ноги, за что на сердце ложится дополнительная нагрузка по возврату крови наверх. В связи с этим эксперты рекомендуют людям, которые имеют стоячую работу, делать перерывы и присаживаться, чтобы предотвратить риск развития инфарктов и инсультов.