Ученые сделали шокирующие выводы о спортзалы
2017-09-25 11:02
Ученые сделали шокирующие выводы о спортзалы
Исследователи из Национального центра биотехнологической информации в США пришли к выводу, что тренажеры в спортзале намного грязнее, чем сантехника в общественных туалетах.
Ученые обнаружили на поверхности тренажеров полный спектр микроорганизмов – от метициллин-устойчивого золотистого стафилококка в ногтевых грибков. Кроме этого, не в каждом спортзале проводится ежедневная уборка и дезинфекция, передает Rus.Media.
Оказалось, что гантели в тренажерном зале вмещают на себе в 262 раза больше бактерий, чем унитаз в общественном туалете, а на беговой дорожке – в 74 раза больше микроорганизмов, чем на водопроводном кране.
Кроме того, более чем на половине всех поверхностей спортзалов, проверенных специалистами, найден вирус обычной простуды. Он не принесет вреда людям с крепким иммунитетом, но может быть опасным для детей, пожилых людей и посетителей спортзала, которые проходят восстановление после болезни.