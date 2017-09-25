Ученые сделали шокирующие выводы о спортзалы

despravda | 25.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-25 11:02

Ученые сделали шокирующие выводы о спортзалы
Исследователи из Национального центра биотехнологической информации в США пришли к выводу, что тренажеры в спортзале намного грязнее, чем сантехника в общественных туалетах.

Ученые обнаружили на поверхности тренажеров полный спектр микроорганизмов – от метициллин-устойчивого золотистого стафилококка в ногтевых грибков. Кроме этого, не в каждом спортзале проводится ежедневная уборка и дезинфекция, передает Rus.Media.

Оказалось, что гантели в тренажерном зале вмещают на себе в 262 раза больше бактерий, чем унитаз в общественном туалете, а на беговой дорожке – в 74 раза больше микроорганизмов, чем на водопроводном кране.

Кроме того, более чем на половине всех поверхностей спортзалов, проверенных специалистами, найден вирус обычной простуды. Он не принесет вреда людям с крепким иммунитетом, но может быть опасным для детей, пожилых людей и посетителей спортзала, которые проходят восстановление после болезни.

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