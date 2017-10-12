Ученые рекомендовали мужчинам обязательно смотреть на эту часть женского тела – полезно для сердца
К такому выводу пришли ученые Дрезденского университета. Они подсчитали, что созерцание женских персов способствует продлению жизни у мужчин на 4 — 5 лет. Эффект от их созерцания такой же, как от 30-минутной зарядки. Впоследствии в
мужчин уменьшается риск развития сердечно-сосудистых болезней.
— Объяснить этот феномен довольно просто. Любование женской красотой — хороший физический стресс для большинства мужчин, — сказал андролог Игорь Антонюк. — Грудь в большинстве культур является эротическим символом, так что уже сам их вид провоцирует у представителей сильного пола одновременный выброс гормона стресса адреналина,
полового гормона тестостерона, что заставляют сердце мужчины биться быстрее. Вот вам и зарядка. Но приятные, нежные ассоциации, которые у людей вызывают грудь, имеют антистрессовый эффект. Этому способствует гормон привязанности окситоцин. Все это как кофе с молоком: возбуждает, стимулирует и одновременно успокаивает.