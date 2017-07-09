Ученые рассказали, как сделать мужчину верным
Ученые из Медицинского центра Боннского университета уверяют, что им удалось найти способ повлиять на верность мужчин.
Исследования ученых показали, что женщины становятся более привлекательными в глазах мужчины благодаря окситоцина — гормона, который выделяется при объятиях или поцелуях, и отвечает за моногамию.
В эксперименте специалистов участвовали 40 мужчин. За 30 минут до начала эксперимента половине участников дали назальный спрей, содержащий окситоцин. Сначала мужчинам показали фотографии партнерш, а потом других женщин. В это время ученые с помощью магнитно-резонансной томографии следили за мозговой активностью мужчин, сообщает gogetnews.info.
Результаты исследования показали, что у мужчин под влиянием окситоцина стимулируется центр удовольствия в мозге, который делает его любимую намного привлекательнее среди других женщин и укрепляет верность. Поэтому ученые рекомендуют женщинам как можно чаще обнимать и целовать своих мужчин, чтобы они оставались верными.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым