Ученые рассказали, как отношения с родственниками влияют на здоровье
25.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Специалисты из Университета Айовы (США) проанализировали данные 495 взрослых детей из 254 семей. Ученые оценивали выраженность симптомов депрессии и уровень напряжения в отношениях между членами семьи.
Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая пол, этническую принадлежность и уровень образования. И исследование показало, что проблемы в отношениях с родными-с мужчинами, братьями, сестрами, родителями — были одинаково тесно связаны с симптомами депрессии, сообщает gogetnews.info.
Кроме того, ученые выяснили: напряженные отношения с матерью повышали риск депрессии у дочерей сильнее, чем у сыновей.
Специалисты надеются, что их выводы пригодятся психотерапевтам.