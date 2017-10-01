Ученые: “Раковые клетки притворяются, что мертвые”
Ученые обнаружили доказательства того, что раковые клетки могут спать и таким образом избегать последствий химиотерапии, а затем снова просыпаться, передает BBC Украина.
По словам ученых Института исследований рак из Лондона, благодаря этому
открытию можно объяснить, почему некоторые виды рака возвращаются через много лет после того, как человек, казалось, вылечилась. Исследование опубликовано в журнале “Лейкемия”.
Когда пациенту было четыре года и у него диагностировали редкую форму лейкемии, у него взяли образцы крови и костного мозга. Затем их сравнили с образцами, взятыми тогда, когда болезнь вернулась к мужу в 25 лет.
По мнению ученых, эти клетки могли выжить, потому что росли намного медленнее, чем другие раковые клетки, а химиотерапия атакует те клетки, которые быстро делятся. “Открытие выявило эту хитрость раковых клеток”, — говорит руководитель исследования профессор Мел Гривз.
“В будущем мы, возможно, сможем ускорить рост этих предраковых клеток, чтобы их можно было обнаружить и убить с помощью химиотерапии, уменьшив риск рецидива”, — надеется ученый.