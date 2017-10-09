Ученые предупредили о новой эпидемии
В ближайшие 35 лет число людей, страдающих деменцией (слабоумие), увеличится втрое. Об этом говорится в докладе Международного института по изучению болезни Альцгеймера.
Ученые предостерегают, что население нашей планеты стремительно стареет, а это приводит к тому, что число слабоумных резко увеличиваться. Сейчас на земле проживает 900 миллионов человек, которые пересекли 60-летний рубеж. Однако уже к 2050 году количество представителей этой возрастной группы увеличится на 185% в странах с низким уровнем доходов населения, а в беднейших государствах-на 239%. По словам
специалистов, болезнь Альцгеймера, которая и приводит к слабоумию, обычно развивается у людей после 65 лет…
И, оказывается, в развитии слабоумия, а также инфарктов и инсультов, есть общие предпосылки.
Исследователи из университета Южной Калифорнии выяснили, как причины развития сердечно-сосудистых болезней, такие, как употребление спиртного, курение, ожирение и диабет, влияют на мозг. В исследовании приняли участие 1629 человек. Добровольцев поделили на две группы. В первую группу вошли 805 участников до 50 лет, ко второй — 824
добровольцы старше 50. Исследователи изучали влияние рисков, приводящих к болезням сердца и сосудов, на гиппокамп и заднюю часть поясной извилины коры головного
мозга. Эти участки мозга связаны с памятью. Поэтому потеря серого вещества у них являются одним из первых признаков деменции.
Исследование показало, что употребление спиртного и диабет приводили к уменьшению общего объема мозга. Вследствие курения и ожирения уменьшалась задняя часть поясной извилины коры мозга, что имеет отношение к
извлечение информации из памяти, эмоций и социального поведения. А из-за курения и употребления спиртного становился меньше объем гиппокампа.