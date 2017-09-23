Ученые посоветовали, чем лучше закусывать
В помидорах нашли защиту печени от воздействия алкоголя
Серия экспериментов американских исследователей завершилась выводом о том, что компоненты помидоров защищают печень и мозг человека от связанных с употреблением алкоголя повреждений. В частности, мощный защитный потенциал ученые обнаружили в томатном порошка.
Авторами опытов с участием животных стали сотрудники Университета Тафтса и Фрідманской школы питания. Лабораторным крысам, которые употребляют алкоголь в таком количестве, что это соответствовало хроническому алкоголизму у людей, давали вещества из помидоров в различных видах. В частности, грызуны получали отдельно по группам очищенный ликопин, томатный порошок и томатную пасту, сообщает newsyou.info.
Эксперимент длился четыре недели. Его результаты показали, что томатный порошок (эквивалентный по содержанию питательных веществ одному среднему помидору) способен эффективно предохранять внутренние органы от алкогольного повреждения. Его защитный эффект был зафиксирован у более чем 90% крыс.
Также ученые отметили, что употребление непосредственно самих помидоров тоже могут принести нужную пользу организму любителей крепких напитков.