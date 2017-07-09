Ученые обнаружили возраст, в котором женатые люди больше всего склонны к измене
По результатам исследованиям ученых из Института семейных исследований, 20% женатых пар в возрасте вне 55 лет допускают возможность внебрачных сексуальных отношений. Для сравнения, в возрастной категории до 55 лет об этом заявили 14% опрошенных. О такое пишет nv.ua.
Исследование под названием “Новый возрастной разрыв в внебрачном сексе” возглавлял Николас Х. Вольфінгер, профессор Департамента семейных и потребительских исследований Университета штата Юта. Такую работу было основано на анализе данных общего социального опроса. Ученые зауважимли, мол, можно предположить, что люди
в возрасте старше 55 лет, страдают от длительных браков или кризиса среднего возраста, но так было всегда. В действительности же, считают исследователи, причина такой тенденции заключается в том, что эти лица выросли во время сексуальной революции.
“Снижение случаев внебрачного секса среди молодых американцев, видимо, предвещает будущее моногамного брака. Но семена, посеянные сексуальной революцией, как и раньше дает неожиданные плоды среди пожилых американцев”, – подытожил Вольфінгер.