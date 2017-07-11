Ученые обнаружили самый простой способ преодолеть депрессию
Получасовой ежедневной прогулки достаточно, чтобы улучшить самочувствие в период депрессии. Ведь когда люди страдают от депрессии, в своем мире они живут в другом темпе. Тогда мозг имеет значительно более низкий уровень активности и создает меньше нейронных связей.
Согласно проведенному в Университете Иллинойса (США) исследованию, миндалевидное тело – участок мозга, что отвечает за эмоции – во время депрессии функционирует гораздо пассивнее, чем обычно. Такие изменения в работе имеют конкретную цель: заставить нас сосредоточиться на себе. Минимальный уровень активности позволяет нам проанализировать внутренний мир, понять его и решить свои вопросы.
Депрессию невозможно вылечить так, как грипп или инфекцию. Для того, чтобы преодолеть это состояние, нужно применить к проблеме другой подход, пишет moyezdorovya.com.ua. Прежде всего, если это порекомендует врач, можно пройти курс медикаментозного лечения в комплексе с соответствующей терапией. Неврологи смотрят на этот процесс с другой точки зрения и говорят о явлении нейропластики.
Новые интенсивные и значимые стимулы и ощущения могут “активировать” наши нейронные связи. Порой, казалось бы, банальная ежедневная прогулка на свежем воздухе может иметь значительный терапевтический эффект.
Как говорит Скотт Лангенекер, психиатр из Университета Иллинойса, одним из факторов, которые провоцируют депрессию, является “пережевывание мысли”. Через это они могут стать одержимыми негативными или фаталістичними идеями. Это как бесконечный припев. Негативные мысли накапливаются до тех пор, пока в конце концов человек не доходит до такого фаталистического эмоционального состояния, который заставляет ее падать в собственную черную дыру.
Рутинные занятия, маленькое жилье и даже постоянное общение с одними и теми же людьми может еще глубже укоренить “пережевывание мысли”. Вот почему депрессия является более привычным явлением в мегаполисах, чем в городках и селах, где люди ближе к природе.
Конечно, мы не можем все оставить и переехать жить в горы. Однако нужно найти несколько часов для себя и для общения с природой. Если вы страдаете от депрессии, ходите каждый день на прогулку в парк, лес или на пляж. Это может быть любая зеленая местность, где есть возможность пройтись. Буквально через несколько дней вы начнете испытывать определенные преобразования, уверяют ученые.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым