Ученые обнаружили самый действенный способ от депрессии – не лекарство и не алкоголь
Сейчас депрессия — самый распространенный в мире психическое расстройство, он нее не застрахован никто. Поэтому поиск средств спасения — насущный вопрос.
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) в течение длительного времени проводили эксперимент: 200 пациентов с депрессией разделили на две группы. Первую лечили медикаментозно (антидепрессантами), вторую — с помощью специализированной литературы. Выяснилось, что пациенты из второй группы лучше справлялись с депрессией.
Ученые говорят, секрет в том, что книга помогает человеку анализировать себя, свое состояние, менять мышление.
— Именно на этом базируется библиотерапия. Благодаря специально подобранной литературе человек может посмотреть на себя со стороны, узнать о причинах и протекании депрессии, то есть занимается самопознанием, самоосмисленням, самоанализом. Влиять книгами можно на разные стадии депрессии, и порой это лучше, чем многомесячное применение антидепрессантов, — соглашается Елена Лесечко, психолог. — Ведь каждая проблема требует паузы для решения. А книга как раз дает такую паузу — она определенным образом отвлекает человека от депрессивного состояния, заставляет “включать”
рациональное мышление. Одному хватает захватывающего сюжета, чтобы отвлечься, оторваться от реальности. А другому надо разложить все по полочкам. Скажем, если человек неуверен в себе, ей нужны книги с “воинственными” сюжетами. Для детей лучше всего подходит сказкотерапия, для подростков — приключенческие книжки, для молодых людей — романтика, а для людей среднего возраста — познавательные, исторические книги.