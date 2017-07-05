Ученые обнаружили простой фактор, который повышает уровень тестостерона у мужчин. Речь не о спорте
Неожиданную зависимость между работой организма мужчины и пожилым сезом обнаружили ученые из Университета в Граце (Австралия). По их данным, под действием солнечных лучей активно вырабатывается витамин D, который повышает уровень мужского гормона тестостерона. Соответственно, дефицит витамина D приводит к его снижению.
А это непосредственно влияет на либидо, то есть желание и возможность мужчины заниматься сексом. А вот медики из итальянского Университета в Сиене добавили, что искусственный свет электрических ламп подобным эффектом не обеспечит.
Так что солнечные ванны полезны для мужчин, ведь способствуют повышению иммунитета, снимают стресс, а также увеличивают сексуальное влечение и улучшают эректильную функцию. О такое пишет zhyvyaktyvno.org.
При этом специалисты отмечают, мол, по статистике, каждый четвертый представитель сильного пола имеет низкое либидо. Эта проблема более распространена в северных странах с холодным климатом, чем в южных.