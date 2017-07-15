Ученые обнаружили приятное занятие, которое существенно тормозит процесс старения женщины
Ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско удалось
обнаружить метод, который без диет и тренировок способствует продлению молодости женщины. О такое пишет new-s.com.ua. В исследовании привлекли 130 участниц.
Профессионалы уверяют: таким эффектом организм представительниц прекрасной половины обеспечивает регулярный секс.
Сексуальные отношения – крайне полезны для женщин, говорят специалисты. Ведь во время полового акта в организме вырабатывается большое количество эндорфинов, которые положительно влияют на состояние и работу всех органов и систем.
Томас Кабеса де Бака, автор исследования, констатирует: для подобного эффекта достаточно заниматься сексом один раз в неделю. Даже такой ритм положительно сказывается на теломерах – участках хромосом в ядрах клеток, которые отвечают за продолжительность жизни и процессы старения.
В целом же секс подавляет последствия стресса и активовує иммунитет, подчеркивают ученые.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым