Ученые обнаружили место в квартире, где количество грибков и пылевых клещей является крупнейшей
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Американские ученые сообщили, как часто следует менять постельное белье и в чем заключается небезепека несоблюдение этих норм. О такое пишет infokava.com.
Специалисты выяснили, что в подушках, которым более полутора года, может находиться от четырех до шестнадцати видов грибков. При том с довольно высокой активностью они могут распространяться в синтетических подушках, тогда как в пор пьяных этот процесс происходит медленнее. Кроме того, в постели могут появиться опасные пылевые клещи, которые способствуют развитию идиопатического легочного фиброза и астмы.
Поэтому ученые рекомендуют раз в неделю стирать наматрасники, наволочки, пододеяльники и простыни. Следует также регулярно сдавать в чистку одеяла, матрасы, подушки.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым