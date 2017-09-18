Ученые объяснили, почему так трудно избавиться от вредных привычек
Исследователи из Университета Дьюка (США) выяснили, что привычки способны изменять строение человеческого мозга. Именно структурные изменения мозга объясняют, почему, например, так сложно избавиться от любви к сладкому или бросить курить. Результаты нынешнего исследования опубликованы в научном журнале “Neuron”.
Ученые выяснили, что привычки оставляют отпечаток в той области головного мозга, которая отвечает за навязчивое поведение. Повышенная активность этой зоны заставляет человека фактически бессознательно подчиняться своим слабостям. И что более выражены такие изменения в головном мозге, тем труднее избавиться от вредной привычки.
Ученые проверили свои догадки, проанализировав мозг мышей. Они давали грызунам сахар, но так, чтобы мышь могла его получить, только нажав на специальный рычаг. Позже животных лишили угощения. Но уже зависимы от сладостей мыши продолжали по привычке нажимать на рычаг. Проведенное сканирование мозга мышей, лишенных сладостей, показало, что он значительно отличается от мозга животных без зависимости, пишет apteka.ua.
В частности, изучалась электрическая активность в базальных ганглиях — сложной сети нервных клеток, которая управляет двигательными процессами и навязчивым поведением.В этом участке головного мозга есть два главных нейронные цепи, которые передают два разные сигналы: “стоп” и “вперед”. Как правило, у животных без вредных привычек импульс “стоп” идет первым, за ним идет сигнал “вперед”. Но у зависимых от сладкого мышей порядок был изменен: сначала по цепи отправлялся сигнал “вперед”, а затем — сигнал “стоп”.
Такое изменение в головном мозге животного была настолько заметна, что исследователи могли определить зависимых от сахара мышей, просто изучив образцы тканей их головного мозга.
Специалисты считают, что такие аспекты поведения могут привести к развитию дополнительных зависимостей, а также патологических состояний, наиболее частым из которых становится компульсивная поведение. Такое поведение не имеет рациональных целей, а осуществляется бессознательно, несмотря на волю. Воздержание от подобных действий как у животного, так и у человека, может вызывать состояние тревоги и развитие невроза.
Но вредную привычку все же можно побороть. Ученые вознаграждали тех мышей, которые переставали нажимать на рычаг. Таким образом, некоторые животные смогли избавиться от своей любви к сладкому. Дальнейший анализ показал, что мыши, которые побороли зависимость, ослабили сигнал “вперед”, и он снова следовал за импульсом “стоп”.
Результаты исследования показывают, что изучение базальных ганглиев может опомогти людям справиться с наркотической зависимостью. Как считает доктор Николь Калакос, руководитель исследования, возможным решением станет использование электромагнитных импульсов для временного подрыва работы этих цепей. С помощью метода транскраниальной магнитной стимуляции можно помешать работе патологических нейронных цепей, которые передают сигналы.
Сейчас американские ученые готовятся к клиническим исследованиям метода транскраниальной магнитной стимуляции у лиц с наркотической зависимостью.