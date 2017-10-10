Ученые объяснили, почему некоторым людям так тяжело отказаться от пива
Ученые из университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) решили провести эксперимент, чтобы выявить соединения в пищевых продуктах, которые могут активировать дофаминовые рецепторы. Их было зафиксировано примерно 17, но больше всего привлек внимание медиков горденін, один из компонентов пива.
В результате исследователи узнали, что горденін сильнее и дольше действует на центр удовольствия в мозге человека. Именно поэтому некоторые люди пьют пиво так долго и много, пока пока не потеряют сознание, потому что они не в состоянии приостановится. Мозга безумно нравится влияние горденіну, и он требует его еще и еще. Все же этот компонент может вызвать гедонічний голод — желание есть и пить только ради удовольствия.
Также недавно ученые выявили, что у пива есть отличные обезболивающие свойства, в разы мощнее, чем таблетка парацетамола, пишет newsyou.info.Однако это никак не означает, что пиво надо пить бесконтрольно.