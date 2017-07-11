Ученые объяснили, почему некоторых людей могут раздражать звуки
Мізофонія — непереносимость определенных звуков (например, звуков чужого дыхания или пережевывания пищи) — мешает жить многим. Тафахівці из Университета Ньюкасла (Великобритания) установили: это может быть связано с аномалией в механизме контроля эмоций. Видимо, она приводит к чрезмерному возбуждению мозга при таких звуках.
В исследовании принимали участие люди с мізофонією и без. Ученые обнаружили различия в лобных долях мозга добровольцев. Так, у участников из мізофонією активнее протекала мієлінізація серого вещества в вентрамедіальній префронтальной коре. Кроме того, отличались связи между этой зоной мозга и передней частью острівкової доли, отвечающей за обработку эмоций и интеграцию сигналов, поступающих от тела и от внешнего мира, пишет inmeds.com.ua.
У добровольцев с мізофонією отдельные звуки вызывали повышение активности в обоих участках мозга. А у участников без мізофонії активность повышалась только в передней части острівкової доли. Также исследователи заметили, что у людей с мізофонією в ответ на звуковые стимулы усиливалось потоотделение и повышалась частота сердечных сокращений.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым