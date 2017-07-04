Ученые назвали растение, что лечит все болезни
Впервые мята была выращена в Англии в 17 веке с помощью скрещивания, после чего она начала быстро распространяться во всех странах Европы. Это растение является неприхотливым поэтому легко распространяется в различных условиях.
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Наиболее известными являются черная и белая мята. Масла и прочие продукты из белой мяты получается более мягкими, однако черную мяту легче перерабатывать, а продукции получается больше, поэтому ее используют чаще.
Мяту собирают в июле или августе и провяливают в течение некоторого времени. После этого мяту раскладывают на солнце для просушки. Температура при которые следует сушить мяту составляет 32-33 градуса.
Мята обладает спазмолитическим, антисептическим действием, расширяет сосуды, положительно влияет на работу пищеварительной системы, снимает воспалительные процессы и избавляет от зуду.
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