Ученые назвали эффективную альтернативу тренировкой – вес быстро нормализуется
Ученые советуют людям с избыточным весом уменьшить мощность своих нагревательных устройств. В частности, ученые из университета Сиднея утверждают, что через 10 — 15 минут пребывания в помещении при температуре +15″С (и выше) в организме происходят те же гормональные изменения, что и во время умеренных физических упражнений. В результате этого продуцируется так называемый коричневый жир, который сжигает лишнюю энергию и помогает худеть.
Кстати, как исследовано, этого коричневого жира больше в организме именно стройных людей, поэтому процесс сжигания избыточных запасов на бедрах, талии и в других проблемных зонах у них налажен лучше.
Конечно же, напоминают медики, только “прикручуванням” вентилей на батареях проблему избыточного веса не преодолеть — без регулярных физических нагрузок и пищевых ограничений не обойтись.