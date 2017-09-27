Ученые назвали формулу счастья – это состояние не зависит от зарплаты
27.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Здоровый сон и много хорошего секса больше влияют на счастье человека, чем деньги. К такому выводу пришли ученые. Исследователи опросили более восьми тысяч человек и выяснили, что счастливыми являются лица, которые регулярно хорошо спят ночью. Их уровень счастья выше даже чем у тех, чей бюджет вчетверо больше. Следовательно, ученые
отмечают: сон – важнейший показатель удовлетворенности жизнью.
Также люди с более высоким индексом счастья признались, что довольны своей сексуальной жизнью. Исследователи выяснили, что хорошие отношения с семьей и друзьями, безопасность на работе, хорошее здоровье близких важнее, чем быстрые автомобили и экзотические праздники. О такое пишет hromadske.ua.