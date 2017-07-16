Ученые категорически запретили мужчинам смотреть порнофильмы
Специалисты убеждают, что регулярный просмотр порнофильмов мужчинами может привести к уменьшению объема мозга, а также уменьшение сексуальной чувствительности.
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Так, учеными было отмечено, что у лиц, которые любят просматривать порнографические фильмы размер полосатого тела мозга значительно уменьшен. эта часть мозга отвечает за анализ информации, которая касается вознаграждения.
Другие части мозга, которые имели бы активуватись во время просмотра порнографических фильмов мало активувались при стимуляции.
Специалисты утверждают, что просмотр порнофильмов в умеренных количествах никак не может навредить мозгу человека. Однако если просмотром такой продукции злоупотреблять, то это может привести к некоторым нарушениям в деятельности мозга.
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