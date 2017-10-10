Ученые исследовали, почему некоторые люди постоянно говорят неправду

magictr | 10.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Как подсчитали психологи, среднестатистический человек делает это каждый день от 200 до 350 раз. А некоторые даже чаще. Причина этого, по заключению психологов Пенсильванского университета, (они проанализировали данные экспериментов с почти 200 волонтерами), — избыток кортизола и тестостерона в крови.

Первый гормон продуцируется в стрессовых ситуациях, а второй-уменьшает страх за наказание. Люди, которые постоянно живут с избытком этих веществ, следовательно, не могут жить без лжи.

Поскольку тестостерон — мужской половой гормон, то значит ли это, что мужчины врут больше?

“Немало психологических исследований свидетельствуют, что, действительно, мужчины чаще, чем женщины, искажают правду, — говорит психолог Евгений Заика. — Для них это средство защиты от реальности, результат страха и неуверенности в себе. Как правило, сильный пол преувеличивает свой героизм, что они якобы проявили в трудной ситуации, а еще — сексуальные достижения. А вот женщины чаще привирают по поводу… покупок. Однако в любом случае ложь-это проявление слабости. Потому что правду говорить всегда труднее, она требует большего эмоционального напряжения. Поэтому каким бы мужественным
выдавался лжец, он, вероятно, на самом деле слабый духом человек”.
 

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